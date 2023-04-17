"Аврора-23": Украина принимает участие в крупнейших за четверть века военных учениях

Учения в Швеции, в которых примут участие 26 тысяч военнослужащих из 14 стран мира, будут проводиться в воздухе, на земле и на море.

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В Швеции 17 апреля стартуют военные учения "Аврора-23". Участие в них примут 14 стран и 26 тысяч человек личного состава. Эти маневры станут самыми большими за последние 25 лет. Об этом сообщают в Минобороны Швеции.

Собрание продлится с 17 апреля по 11 мая на Балтийском море вблизи острова Готланд. Для учений привлекут армию, флот, ВВС Швеции, а также военные США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.

"В оборонных учениях "Аврора 23" примут участие ряд стран и шведские власти. Таким образом, будет усилена общая обороноспособность Швеции. Вместе с военными подразделениями из наших стран-партнеров мы строим безопасность и, одновременно, укрепляем оперативный потенциал Швеции", — сообщают в Минобороны. .

"Аврора-23" станут крупнейшими национальными учениями такого рода за более чем 25 лет. Участие примут более 26 000 мужчин и женщин. Учения будут проводиться в воздухе, на земле и на море.

Напомним, что 11 апреля Соединенные Штаты Америки начали масштабные учения по ядерному сдерживанию. К учениям будут привлечены персонал всего стратегического командования, а также некоторые страны-союзники, среди которых Великобритания. Эти учения проходят ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов.

29 марта в Минобороны РФ заявили, что начали обучение с комплексами "Ярс". Система способна запускать межконтинентальные баллистические ракеты и поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров.