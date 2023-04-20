Генсек НАТО в Украине: журналисты заметили Столтенберга в центре Киева (фото)

Официальный представитель альянса подтвердил журналистам, что генеральный секретарь НАТО находится в Украине. По информации СМИ, он отдал почтение погибшим защитникам и осмотрел уничтоженную технику РФ.

Related video

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он был замечен на Михайловской площади в центре столицы. Фото с места событий поделились журналисты The Kyiv Independent.

В СМИ сообщили, что Столтенберга заметили во время почтения памяти погибших украинских воинов утром 20 апреля.

В медиа The Guardian добавили, что цель визита генсека — продемонстрировать поддержку Украине перед контрнаступлением ВСУ. Медийщики рассказали, что Столтенберг осмотрел разбитую технику российских окупантов, выставленную в центре Киева.

В The Guardian подчеркнули, что Столтенберг посетил Украину впервые после полномасштабного вторжения РФ.

Официальный представитель НАТО пообещал редакции Indepent, что детали поездки генерального секретаря альянса будут опубликованы впоследствии.

"Генеральный секретарь НАТО находится в Украине. Мы обнародуем больше информации как можно быстрее", — сказал он.

Напомним, 19 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Швеция вступит в НАТО до июля этого года.

Также 19 апреля украинский посол в Британии Вадим Пристайко объяснил, почему НАТО должна "умолять" Украину о вступлении в альянс. Также Пристайко прокомментировал контрнаступление ВСУ, упомянув о его "подводных камнях". По мнению посла, европейцы возлагают на контрнаступление надежды, которые могут не оправдаться.