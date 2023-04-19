Швеция вступит в НАТО к июлю 2023 года, — глава Пентагона

По мнению Ллойда Остина, тупиковая ситуация с запретом Турции и Венгрии разрешится уже в этом году, поскольку большинство министров в Альянсе выступают "за".

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В среду, 19 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление, что он уверен в том, что Швеция вступит в НАТО к июлю 2023 года. Об этом он заявил во время выступления вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Стокгольме, сообщает издание CNN.

По словам Остина, другие министры обороны солидарны с ним, поскольку Альянс придерживается политики открытых дверей, подразумевающей присоединение любой страны, которая выразит свою заинтересованность во вступлении и сможет поддерживать принципы договора военного блока.

"Я присоединяюсь к другим 30 министрам обороны в альянсе, и я знаю, что они чувствуют то же самое", — подчеркнул Остин.

Издание напоминает, что согласно правилам вступления в НАТО, любое государство-член имеет право вето на присоединение новой страны к Альянсу, и отмечает, что несмотря на то, что большинство стран поддержали заявку Швеции на вступление в НАТО, Турция и Венгрия заморозили этот процесс.

В свою очередь глава Пентагона выразил убеждение, что данная тупиковая ситуация разрешится в ближайшие месяцы.

"Я уверен, что эти страны примут это решение. И я уверен, что они примут его до июля", — подчеркнул он.

Напомним, 22 марта парламент Швеции проголосовал за историческое решение — вступление страны в НАТО. Единственной проблемой на пути Стокгольма к Альянсу может стать Анкара, которая считает, что усилий шведской стороны на этом поприще недостаточно.

В сентябре 2022 года посол США Дуглас Хики обещал, что Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО до конца 2022 года.