Швеція вступить до НАТО до липня 2023 року, — голова Пентагону

На думку Ллойда Остіна, тупикова ситуація з забороною Туреччини та Угорщини вирішиться вже цього року, оскільки більшість міністрів в Альянсі виступають "за".

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У середу, 19 квітня, глава Пентагону Ллойд Остін зробив заяву, що він впевнений у тому, що Швеція вступить у НАТО до липня 2023 року. Про це він повідомив під час виступу разом з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Стокгольмі, повідомляє видання CNN.

За словами Остіна, інші міністри оборони солідарні з ним, оскільки Альянс дотримується політики відкритих дверей, що передбачає приєднання будь-якої країни, котра висловить свою зацікавленість у вступі та зможе підтримувати принципи договору військового блоку.

"Я приєднуюсь до інших 30 міністрів оборони в Альянсі, і я знаю, що вони відчувають те саме", — підкреслив Остін.

Видання нагадує, що згідно з правилами вступу до НАТО будь-яка держава-член має право вето на приєднання нової країни до Альянсу, і зазначає, що незважаючи на те, що більшість країн підтримали заявку Швеції на вступ до НАТО, Туреччина та Угорщина заморозили цей процес.

У свою чергу голова Пентагону висловив переконання, що ця тупикова ситуація вирішиться найближчими місяцями.

"Я впевнений, що ці країни ухвалять рішення про вступ. І я впевнений, що вони ухвалять його до липня", — підкреслив він.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції проголосував за історичне рішення — вступ країни до НАТО. Єдиною проблемою на шляху Стокгольма до Альянсу може стати Анкара, котра вважає, що зусиль шведської сторони на цій ниві недостатньо.

У вересні 2022 року посол США Дуглас Хікі обіцяв, що Фінляндія та Швеція стануть офіційними членами НАТО до кінця 2022 року.