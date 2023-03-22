Парламент Швеції підтримав вступ країни до НАТО: проблемою залишається лише Туреччина

За приєднання Швеції до військового блоку віддали голоси більшість депутатів. Єдиною проблемою на шляху Стокгольма до Альянсу може стати Анкара, яка вважає, що зусиль шведської сторони на цій ниві недостатньо.

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22 березня парламент Швеції проголосував за історичне рішення — вступ країни до НАТО. Про це повідомляє місцеве видання Aftonbladet.

За інформацією видання, вранці у парламенті було заплановано дебати, а голосування за доповідь Комітету із закордонних справ, яке рекомендувало прийняти членство, мало відбутися близько 17:00 за київським часом.

Фактичне рішення було ухвалено після голосування у парламенті Швеції з результатом 269 голосів "за" та 37 голосів "проти".

Країна зможе приєднатися до Альянсу після того, як усі його члени ратифікують її заявку. Відомо, що для вступу Швеції до НАТО буде потрібна ратифікація Угорщини та Туреччини.

Повідомляється, що Туреччина може відхилити заявку, оскільки вважає, що Швеція робить недостатньо для вступу до НАТО, про що заявив у понеділок, 20 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Відомо, що більшість політичних сил підтримали рішення щодо вступу країни до НАТО. Проти виступили лише Партія зелених та Ліва партія, які внесли свої пропозиції щодо законодавчого закріплення того, що ядерна зброя не може перебувати на території Швеції у разі приєднання до Альянсу.

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 року посол США Дуглас Хікі обіцяв, що Фінляндія та Швеція стануть офіційними членами НАТО до кінця 2022 року.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, проте Анкара висунула вимоги щодо посилення важливих кроків у боротьбі з тероризмом.