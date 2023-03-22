Парламент Швеции поддержал вступление страны в НАТО: проблемой остается только Турция

За присоединение Швеции к военному блоку отдали голоса большинство депутатов. Единственной проблемой на пути Стокгольма к Альянсу может стать Анкара, которая считает, что усилий шведской стороны на этом поприще недостаточно.

Related video

22 марта парламент Швеции проголосовал за историческое решение — вступление страны в НАТО. Об этом передает местное издание Aftonbladet.

По информации издания, утром в парламенте были запланированы дебаты, а голосование за доклад Комитета по иностранным делам, которое рекомендовало принять членство, должно было состояться около 17:00 по киевскому времени.

Фактическое решение было принято после голосования в парламенте Швеции с результатом 269 голосов "за" и 37 голосов "против".

Страна сможет присоединиться к Альянсу после того, как все его члены ратифицируют ее заявку. Известно, что для вступления Швеции в НАТО понадобится ратификация Венгрии и Турции.

Сообщается, что Турция может отклонить заявку, так как считает, что Швеция делает недостаточно для того, чтобы вступить в НАТО, о чем заявил в понедельник, 20 марта министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Известно, что большинство политических сил поддержали решение о вступлении страны в НАТО. Против выступили только Партия зеленых и Левая партия, которые внесли свои предложения по законодательному закреплению того, что ядерное оружие не может находиться на территории Швеции в случае присоединения к Альянсу.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года посол США Дуглас Хики обещал, что Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО до конца 2022 года.

В ноябре 2022 года стало известно, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, однако Анкара выдвинула требования по усилению важных шагов по борьбе с терроризмом.