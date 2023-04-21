"Тесное сотрудничество": Байден обсудил с президентом Еврокомиссии поддержку Украины

Политики подтвердили готовность США и ЕС обеспечить Украине необходимую помощь и экономически, и в плане безопасности. Кроме того, было отмечено, что Россия должна быть притянута к ответственности.

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Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен касательно дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Белый дом сегодня, 21 апреля.

Политики подтвердили обязательство США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в области безопасности. Кроме того, было отмечено, что давление на РФ нужно увеличивать.

"Также лидеры решили продолжать тесное сотрудничество, чтобы возложить на Кремль издержки за российскую агрессию", — добавили в Белом доме.

20 апреля сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые с полномасштабного вторжения РФ прибыл в Украину. Его заметили на Михайловской площади в центре Киева. По данным СМИ, цель визита генсека — продемонстрировать поддержку Украине перед контрнаступлением ВСУ.

17 апреля руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген заявил, что цивилизованные государства прилагают недостаточно усилий для поддержки Украины в противостоянии агрессии России.

7 апреля появилась информация, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на кресло генерального секретаря НАТО в случае, если ее не переизберут в Еврокомиссию.