Джо Байден официально выдвинул кандидатуру на пост президента США (видео)

В опубликованном нынешним главой Белого дома ролике показано, как важно продолжить строить демократическое будущее для всего мира. Избирателей призвали дать Байдену шанс закончить начатую работу.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально заявил, что собирается участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 25 апреля.

В такой способ Джо Байден хочет переизбраться на второй срок и просит у своих избирателей дать ему еще немного времени, чтобы "закончить работу", которую он начал делать в 2021 году, когда вступил на должность главы государства.

"У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давай закончим работу", — говорится в сообщении.

Также был опубликован трехминутный ролик, в котором он рассказал как важно в современном мире строить демократическое будущее и почему избиратели должны будут проголосовать за него в следующем году.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года

Напомним, что следующие президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и они станут своего рода юбилейными — 60-ми, на которых граждане США выберут себе 47-го главу государства.

Среди потенциальных конкурентов Джо Байдена — бывший президент США Дональд Трамп. В ноябре прошлого года он также официально объявил о том, что собирается баллотироваться на пост главы государства.

Напомним, 21 апреля Джо Байден обсудил с президентом Еврокомиссии поддержку Украины. Политики подтвердили готовность США и ЕС обеспечить Украине необходимую помощь и экономически, и в плане безопасности. Кроме того, было отмечено, что Россия должна быть притянута к ответственности.

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