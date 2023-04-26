Спільний ворог: ФБР допомагає Україні в межах "першої масштабної кібервійни" з РФ, — ЗМІ

Спільна робота над розслідуваннями між США та Україною, за інформацією журналістів, відображає поглиблення співпраці країн у кіберпросторі, в якому Росія стала спільним ворогом.

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Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США й американськими компаніями для збирання доказів воєнних злочинів РФ, таких як геолокація та інформація про мобільні телефони. Про це 26 квітня повідомляє видання Reuters із посиланням на високопосадовців.

За інформацією співрозмовника видання — спеціального агента ФБР, що працював раніше аташе з юридичних питань агенства в Україні Олексія Кобзанця, влада України збирає цифрову інформацію з українських міст і з фронту, вивчає інформацію з мобільних телефонів, проводить судово-медичні аналізи зразків ДНК і частин людських тіл.

"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з цими даними — це те, для чого ФРБ має достатньо відповідного досвіду. Наступний крок — робота з національними постачальниками послуг у США та передача цієї інформації… отримання інформації про абонента, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", — заявив він на конференції RSA з кібербезпеки в Сан-Франциско.

Останні півтора року, за словами Кобзанця, ФБР працювало над тим, щоб допомогти Україні виявити й ідентифікувати російських агентів і шпигунів, які діють у країні, а також російських сил, що діяли за межами Києва в період повномасштабного вторгнення.

За словами агента, офіційні особи й охоронні компанії в США були одними з основних партнерів у боротьбі з кібератаками з боку РФ, що тривали мінімум із 2015 року.

Спільна робота над розслідуваннями відображає поглиблення співпраці між США й Україною в кіберпросторі, де Росія була спільним противником обох країн.

Зі свого боку, начальник відділу кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк підтвердив, що в останні кілька років кількість кібератак із боку РФ не тільки зросла, а й стала цілеспрямованішою.

"У кримінальній справі дуже складно довести, хто винен. Для нас дуже важливо отримати якнайбільше інформації про російських кіберзлочинців, тому що ми збираємо всю цю інформацію і доповнюємо наші кримінальні справи", — зазначає Вітюк.

За його словами, справи про воєнні кіберзлочини — це щось нове, проте саме на цьому інформаційному фронті співробітники відділу кібербезпеки СБУ вперше побачили "першу повномасштабну кібервійну".

Нагадаємо, наприкінці березня російські хакери з Anonymous RU атакували низку сайтів державних установ Словаччини, після того, як країна заявила про те, що направила перші 4 винищувачі МіГ-29 для підтримки ЗСУ.

Також у березні журналісти Фокусу аналізували, як кібербитви можуть вплинути на постачання озброєння для ЗСУ та якою буде кібервійна у 2023 році.