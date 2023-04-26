Общий враг: ФБР помогает Украине в рамках "первой масштабной кибервойны" с РФ, — СМИ

Совместная работа над расследованиями между США и Украиной, по информации журналистов, отражает углубление сотрудничества стран в киберпространстве, в котором Россия стала общим противником.

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Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений РФ, таких как геолокация и информация о мобильных телефонах. Об этом 26 апреля сообщает издание Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По информации собеседника издания — специального агента ФБР, работавшего ранее атташе по юридическим вопросам агентства в Украине Алексея Кобзанца, власти Украины собирают цифровую информацию из украинских городов и с полей сражения, изучают информацию с мобильных телефонов, проводят судебно-медицинские анализы образцов ДНК и частей человеческих тел.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с этими данными — это то, для чего у ФРБ достаточно соответствующего опыта. Следующий шаг — работа с национальными поставщиками услуг в США и передача этой информации… получение информации об абоненте, получение информации о геолокации, где это возможно", — заявил он на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско.

Последние полтора года, по словам Кобзанца, ФБР работало над тем, чтобы помочь Украине выявить и идентифицировать российских агентов и шпионов, действующих в стране, а также российских сил, которые действовали за пределами Киева в период полномасштабного вторжения.

По словам агента, официальные лица и охранные компании в США были одним из основных партнеров по отражению кибератак со стороны РФ, которые продолжались минимум с 2015 года.

Совместная работа над расследованиями отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве, где Россия была общим противником для обеих стран.

В свою очередь, начальник отдела кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк подтвердил, что в последние несколько лет число кибератак со стороны РФ не только выросло, но и стало более целенаправленным.

"По уголовному делу очень сложно доказать, кто виноват. Для нас очень важно получить как можно больше информации о российских киберпреступника, потому что мы собираем всю эту информацию и дополняем наши уголовные дела", — отмечает Витюк.

По его словам дела о военных киберпреступлениях — это нечто новое, однако именно на этом информационном фронте сотрудники отдела кибербезопасности СБУ впервые увидели "первую полномасштабную кибервойну".

Напомним, в конце марта российские хакеры из Anonymous RU атаковали ряд сайтов государственных учреждений Словакии, после того, как страна заявила о том, что направила первые 4 истребителя МиГ-29 для поддержки ВСУ.

Также, в марте журналисты Фокуса анализировали, как кибербитвы могут повлиять на поставки вооружений для ВСУ, и какой будет кибервойна в 2023 году.