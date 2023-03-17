Русские хакеры будут снова атаковать: под прицелом поставки вооружений для ВСУ

Подконтрольные РФ хакеры могут нарушить логистику ВСУ. Итоги войны хакеров за 2022 год и прогноз на этот год.

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Служба Госспецсвязи Украины опубликовала отчет, в котором приводятся подробные данные о кибератаках на Украину с момента начала российской агрессии. В отчете перечислены количество атак и тот урон, который был нанесен инфраструктуре страны, а так же приводятся прогнозы на 2023 год и анализируются их возможные последствия. Фокус внимательно ознакомился с отчетом, чтобы пояснить основные пункты.

Что происходило на кибер-фронте в 2022 году

Целью российских кибератак было подорвать украинскую инфраструктуру, дезинформировать и деморализовать население. Среди атакуемых целей были правительственные сайты, энергетические компании, банки, аэропорты и железные дороги. Некоторые из атак приводили к серьезным последствиям, таким как отключение электричества или блокировка платежных систем.

Крупнейшие атаки начались еще до вторжения 24 февраля 2022 года. Они должны были выполнять диверсионные задачи. Например, 14 января прошлого года были атакованы более 70-ти сайтов центральных и региональных органов власти. Через 2 дня началась DDoS-атака на государственные сайты и сайты многих банков Украины, продолжавшаяся более 5-ти часов, 23 февраля произошла кибератака на сайт Национального банка Украины. А всего за прошлый год СБУ, а также киберструктуры Украины нейтрализовала 4,5 тыс. хакерских атак.

Основные инструменты атак российский хакеров на Украину Фото: Госспецсвязь Украины

Но украинские эксперты по кибербезопасности оперативно восстанавливали работу поврежденных систем, предотвращали новые атаки и активно контратаковали российские цели в Интернете. Украина также получала помощь от своих западных партнеров. Они предоставляли украинским специалистам оборудование, программное обеспечение и проводили обучение.

В отчете Госспецсвязи отмечается, что немаловажную роль в этой кибервойне сыграло украинское общество. Украинцы активно распространяли правдивую информацию о ситуации в стране через свои личные аккаунты в соцсетях, поддерживали ВСУ и волонтеров. Таким образом, украинская кибероборона оказалась достаточно сильной и гибкой, чтобы справиться с российской киберагрессией.

Кто из хакеров воюет на стороне России

Со 100-процентной точностью никто не может подтвердить участие какой-либо группировки в той или иной кибератаке на Украину, однако специалисты из разведслужб называют несколько наиболее активных хакерских групп, подконтрольных спецслужбам РФ.

Структура карманных кремлевских хакерский группировок Фото: Госспецсвязь Украины

Среди них называют Sandworm, Fancy Bear и Cozy Bear. Эти группы связаны с российскими спецслужбами, такими как ГРУ и ФСБ. Однако наиболее опасной является группировка Killnet, которая появилась в результате раскола своеобразного хакерского "братства", о котором Фокус писал ранее в большом материале о кибервойнах.

Кибератаки Killnet имели серьезные последствия для безопасности: они нарушили работу гуманитарной миссии НАТО в Турции и Сирии после землетрясения, атаковали правительство Молдовы и угрожали отключить аппараты ИВЛ в больницах Великобритании. Кремлевские хакеры из Killnet использовали различные методы кибератак, такие как перехват данных и DDoS, они также "объявила войну" сообществу Anonymous, которое атаковало российские сайты поддерживая Украину.

Кто из хакеров воюет на стороне Украины

Киберагрессии россиян успешно противостоит довольно широкая коалиция проукраинских хакерских группировок. Среди них: KelvinSecurity HackingTeam, GhostSec, "Белоруские киберпартизаны", AgainstTheWest и Anonymous. Они проводят кибератаки на российские веб-ресурсы и системы, а также защищают украинские ресурсы. Эти группы также используют различные методы кибератак, такие как фишинг, взлом паролей и распространение вредоносного ПО.

Самая крупная международное хакерское сообщество Anonymous сражается за Украину Фото: Иллюстративное фото

Например, хакеры из Anonymous успешно атаковали сайт телеканала "Россия 24" и показали видео с призывом к миру и солидарности с Украиной. Их атакам подвергались сайты и структуры ФСБ. Хакеры из KelvinSecurity HackingTeam отметились атакой на сайт Министерства обороны РФ и опубликовали персональные данные российских военных и членов правительства. Хакеры GhostSec выложили документы о российской поддержке сепаратистов на Донбассе, взломав сайт Министерства иностранных дел РФ, а так же взяли на себя ответственность за атаку на гидроэлектростанцию Гысинозерскую, которая привела к аварийному отключению.

Хакеры-одиночки и анонимные группировки сливали журналистам базы данных "Роскомнадзора", включая переписку и данные работников. Ukrainian Cyber Alliance получил секретные документы о морских дронах РФ, включающие технические подробности. Проукраинские хакеры взламывали базы "Газпрома" и передавали разведслужбам данные о крупнейших месторождениях газа в России и более 6 тыс. секретных файлов о деятельности компании.

Прогнозы касательно кибератак на системы Украины

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что кибератаки с двух сторон будут продолжаться даже с большей регулярностью, чем в прошлом году. Причем, по мнению экспертов из Microsoft, российские хакеры готовят новую волну кибератак против Украины, включая угрозы в виде программ-шифровальщиков для организаций, обслуживающих украинские линии снабжения. Аналитики говорят, что Россия готовится к новому витку атак и будет совмещать физические атаки с кибернападениями, как это было в феврале 2022 года.

Хаеры будут активно использовать шифровальщики файлов, чтобы нарушить логистику ВСУ и транспортных компаний Фото: Иллюстративное фото

В частности, российские хакеры могут атаковать украинские энергетические системы, правительственные веб-ресурсы, сервисы видеоконференций и другие цифровые платформы. Эксперты предупреждают, что в связи с активным развитием инструментов ИИ, хакеры могут использовать технологии Deepfake для дискредитации украинских политиков и внесения сумятицы в обществе.

По мнению экспертов, особе значение кремлевские киберпреступники будут придавать атакам на логистические центры и цепочки поставок вооружения для ВСУ от союзников. Кибератакам подвергнутся различные транспортные компании в Украине и фирмы, предоставляющие логистические услуги.

Проукраинские хакеры активно атакуют и российскую инфраструктуру Фото: DDoS-GUARD

Но и украинские хакеры не расслабляются. По мнению российских экспертов по ИТ-безопасности, Россию в этом году будут атаковать в три раза чаще, чем годом ранее.

Фокус писал, что российские хакеры сменили тактику и перешли от сложных операций на слабые, но массовые удары.