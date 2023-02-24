Война "русских" хакеров: почему русскоязычные кибер-группировки атакуют друг друга

Теперь киберпреступники сражаются не сообща, а между собой на каждой из противодействующих сторон.

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Вторжение в Украину со стороны России разорвало дружественные взаимоотношения между различными хакерскими альянсами. Особенно этот конфликт стал разрушительным в так называемом "хакерском братстве", пишет The Register. За прошедший год множество альянсов распались или стали неактивными, но самый большой градус напряженности наблюдается в среде русскоязычных хакерских группировок. Фокус публикует подробности распада и дальнейшего противостояния хакеров.

Что такое русскоязычное "братство" хакеров

До 24 февраля 2022 года в Даркнете и хакерском сообществе появилось так называемое "братство", которое объединило в себе русскоязычных хакеров из бывших республик СССР. В обмен на взаимовыгодное сотрудничество, не смотря на аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на Донбассе, нападение на Грузию и другие конфликты они договорились действовать сообща и делиться хакерскими наработками.

В сообщество входили различные группировки из России, Украины, Беларуси, стран Балтии, Южного Кавказа и Центральной Азии. Среди них такие известные, как: Conti, ALPHV (BlackCat), LockBit, Stormous и многие другие. Главным условием сообщества было воздерживаться от атак на организации и граждан стран-участниц "братства".

Распад сообщества хакеров

Конечно, внутренние конфликты по политическим причинам случались и до войны, но точкой кипения стало 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись на территорию Украины. Тут уж никакая заинтересованность в личном обогащении за счет сотрудничества с представителями страны-агрессора не смогла сыграть примирительной роли, тем более, что о поддержке Украины заявили русскоязычные хакеры из нашей страны.

Одновременно с ними российская кибербанда вымогателей Conti высказалась в поддержку Кремля и заявила о "полной поддержке российского правительства", пообещав использовать "все возможные ресурсы для нанесения ответного удара по критически важным инфраструктурам Украины".

"Братство" стало раскалываться на глазах и значительно снизило активность совместных криминальных операций в Интернете, — хакеры стали воевать между собой, — говорится в материале.

[ + – ] Международное "братство" хакеров распалось, но об этом никто не будет сожалеть Фото: Getty Images

Хакерские войны

Буквально через несколько дней после начала войны украинским специалистам по борьбе с киберпреступностью стали доступны внутренние файлы группировки Conti. Предположительно они были слиты украинскими хакерами, входившими в "братство", — пишут журналисты. Впрочем, были слиты только хакерские инструменты и важные данные хакеров из Conti, а вот киберпреступники из ALPHV и LockBit не пострадали, видимо они вовремя заявили о нейтралитете, считают эксперты по безопасности.

Однако распавшись, члены "братства" не стали действовать в одиночку, а вошли в другие союзы, представляющие воюющие страны. Эксперты утверждают, что некоторые из группировок даже стали сотрудничать с общественными движениями по взаимному противостоянию кибератакам или же нападениям на ИТ-инфраструктуру врага.

Киберэксперты считают, что пророссийская группировка Killnet является результатом распада большого "братства". В Killnet входят, по мнению специалистов, Anonymous Russia, Anonymous Sudan, INFINITY Hackers и некоторые другие. Именно они ответственны за половину всей пророссийской хакерской активности и за кибератаки на структуры США, Германии, Литвы и других государств, поддерживающих Украину.

[ + – ] Российские хакеры объединились в группировку Killnet Фото: Getty Images

Противостояние хакеров в будущем

Киберэксперты считают, что 2023 год ничего не изменит во взаимоотношении хакерских группировок из России и Украины. Они по-прежнему будут воевать между собой: одни нападая, а другие, помогая защищаться своей стране.

Но подлить "масло в огонь" может Россия, которая, как заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, рассматривает возможность предоставления юридической неприкосновенности "хакерам, действующим в интересах России". Возможно, это спровоцирует группировки из нейтральных стран встать на стороны РФ или привлечь местных хакеров для активной кибервойны.

Как итог, специалисты в сфере кибербезопасности отмечают, что хакерское "братство" стало очередной жертвой агрессии России против Украины. Но об этой жертве уж точно никто не будет сожалеть.

Ранее Фокус писал, что украинские хакеры взломали радио и включили "обращение" Буданова в Крыму.