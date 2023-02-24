Війна "російських" хакерів: чому російськомовні кібер-угруповання атакують одне одного

Тепер кіберзлочинці борються не спільно, а між собою на кожній із протидіючих сторін.

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Вторгнення в Україну з боку Росії розірвало дружні взаємини між різними альянсами хакерів. Особливо цей конфлікт став руйнівним у так званому хакерському братстві, пише The Register. За минулий рік багато альянсів розпалися або стали неактивними, але найбільший градус напруги спостерігається серед російськомовних хакерських угруповань. Фокус публікує подробиці розпаду та подальшого протистояння хакерів.

Що таке російськомовне "братство" хакерів

До 24 лютого 2022 року в Даркнеті та хакерській спільноті з'явилося так зване "братство", яке об'єднало в собі російськомовних хакерів із колишніх республік СРСР. В обмін на взаємовигідну співпрацю, незважаючи на анексію Криму, підтримку сепаратистів на Донбасі, напад на Грузію та інші конфлікти вони домовилися діяти спільно та ділитися хакерськими напрацюваннями.

До спільноти входили різні угруповання з Росії, України, Білорусі, країн Балтії, Південного Кавказу та Центральної Азії. Серед них такі відомі, як: Conti, ALPHV (BlackCat), LockBit, Stormous та багато інших. Головною умовою спільноти було утримуватися від атак на організації та громадян країн-учасниць братства.

Розпад спільноти хакерів

Звичайно, внутрішні конфлікти з політичних причин траплялися і до війни, але точкою кипіння стало 24 лютого 2022 року, коли російські війська вторглися на територію України. Тут ніяка зацікавленість в особистому збагаченні за рахунок співпраці з представниками країни-агресора не змогла зіграти примирливої ролі, тим паче, що про підтримку України заявили російськомовні хакери з нашої країни.

У той же час з ними російська кібербанда здирників Conti висловилася на підтримку Кремля і заявила про "повну підтримку російського уряду", пообіцявши використати "всі можливі ресурси для завдання удару у відповідь по критично важливим інфраструктурам України".

"Братство почало розколюватись на очах і значно знизило активність спільних кримінальних операцій в Інтернеті, — хакери стали воювати між собою", — йдеться у матеріалі.

[ + – ] Міжнародне "братство" хакерів розпалося, але про це ніхто не шкодуватиме Фото: Getty Images

Хакерські війни

Буквально за кілька днів після початку війни українським фахівцям із боротьби з кіберзлочинністю стали доступні внутрішні файли угруповання Conti. Імовірно, вони були злиті українськими хакерами, які входили до "братства", — пишуть журналісти. Втім, були злиті тільки інструменти хакерів і важливі дані хакерів з Conti, а ось кіберзлочинці з ALPHV і LockBit не постраждали, мабуть вони вчасно заявили про нейтралітет, вважають експерти з безпеки.

Проте розпавшись, члени " братства " не стали діяти поодинці, а ввійшли в інші союзи, які представляють воюючі країни. Експерти стверджують, що деякі з угруповань навіть стали співпрацювати з громадськими рухами щодо взаємного протистояння кібератакам або нападам на ІТ-інфраструктуру ворога.

Кіберексперти вважають, що проросійське угруповання Killnet є наслідком розпаду великого "братства". У Killnet входять, на думку фахівців, Anonymous Russia, Anonymous Sudan, INFINITY Hackers та деякі інші. Саме вони відповідальні за половину всієї проросійської хакерської активності та за кібератаки на структури США, Німеччини, Литви та інших держав, які підтримують Україну.

[ + – ] Російські хакери об'єдналися у угруповання Killnet Фото: Getty Images

Протистояння хакерів у майбутньому

Кіберексперти вважають, що 2023 рік нічого не змінить у взаєминах хакерських угруповань Росії та України. Вони, як і раніше, воюватимуть між собою: одні нападають, а інші допомагають захищатися своїй країні.

Але підлити "масло у вогонь" може Росія, яка, як заявив депутат Держдуми Олександр Хінштейн, розглядає можливість надання юридичної недоторканності "хакерам, які діють на користь Росії". Можливо, це спровокує угруповання з нейтральних країн стати на сторони РФ або залучити місцевих хакерів до активної кібервійни.

Як результат, фахівці у сфері кібербезпеки зазначають, що хакерське "братство" стало черговою жертвою агресії Росії проти України. Але про цю жертву точно ніхто не шкодуватиме.

Раніше Фокус писав, що українські хакери зламали радіо та включили "звернення" Буданова в Криму.