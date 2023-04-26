98% техники Украине уже доставлено: в НАТО прокомментировали поддержку ВСУ перед контрнаступлением

Генерал США и главнокомандующий ОВС НАТО заявил, что украинские защитники получат необходимое для наступления оружие вовремя. По его словам, Украине поставили уже более 98% обещанной техники.

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Украинские военные получат необходимое для контрнаступления оружие вовремя. Об этом заявил генерал армии США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Кристофер Каволи во время слушания комитета "США. Военное постановление и вызовы национальной безопасности в Европе".

Генерал заверил, что более 98% обещанной Украине боевой техники уже поставлено.

"Я уверен, что мы доставили необходимые им средства и мы также продолжим работу, чтобы поддерживать их операции", — сказал Каволи.

Напомним, 26 апреля в Белом доме отреагировали на телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что сейчас еще не известно, приведет ли он к "значимому мирному движению".

Также 26 апреля в СМИ со ссылкой на чиновников США сообщили, что ФБР сотрудничает с Украиной для сбора доказательств военных преступлений России. Речь идет о сборе цифровой информации и ее изучении, а также проведении судебно-медицинских анализов.

Ранее, 25 апреля, президент США Джо Байден сообщил в соцсетях о намерении баллотироваться на выборы в 2024 году. Он попросил избирателей дать ему "окончить работу". Байден объяснил свое решение необходимостью "отстаивать демократию и свои основные свободы".