Лише на словах: Кулеба пояснив, чому Україну не беруть до НАТО

На думку голови МЗС, поки Україна залишатиметься "союзником" Альянсу лише на папері, ризик повтору збройної агресії Росії залишається високим.

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Військовий блок НАТО не має достатньої волі, щоб ухвалити рішення щодо вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у четвер, 26 квітня, в інтерв'ю СNN.

За його словами, членство України в НАТО не зможе зупинити війну, але може вплинути на запобігання майбутнім війнам у Європі та євроатлантичному просторі.

"Все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Політична воля — головна річ. Але так, політичної волі в Альянсі не вистачає", — заявив він журналістам.

На думку голови МЗС, поки Україна залишатиметься поза воєнним блоком, попри гучні статуси "близький друг", "шановний союзник" або в будь-якій іншій сурогатній формі співробітництва, ризик повторення російської агресії проти України залишатиметься високим.

"Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик із міжнародного порядку денного. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища", — зазначив він.

Щоб підтвердити свої слова про сильну політичну волю, Кулеба навів приклад Фінляндії, яка нещодавно стала однією з країн-членів Альянсу.

"Усім хто каже, що вступ України до НАТО неможливий, я б радив подивитися на кейс Фінляндії. Фінляндія — член НАТО. Рік тому було неможливо уявити, що це станеться. Але тепер, коли з'явилася політична воля, Фінляндія в НАТО. І ми пишаємося цим", — додав міністр.

Нагадаємо, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО, і тепер прапор держави піднято біля штаб-квартири Альянсу.

У той же день, коли було оголошено про офіційний вступ Фінляндії до НАТО, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав розширення Альянсу зазіханням на безпеку РФ, а також спробою загострити ситуацію. "Ми прийматимемо контрзаходи", — заявив він.