Лишь на словах: Кулеба объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

По мнению главы МИД, пока Украина будет оставаться "союзником" Альянса только на бумаге — риск повтора вооруженной агрессии России остается высоким.

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Военный блок НАТО не обладает достаточной волей, чтобы принять решение о вступлении Украины в Североатлантический Альянс. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в четверг, 26 апреля в интервью СNN.

По его словам, членство Украины в НАТО не сможет остановить войну, но может повлиять на предотвращение будущих войн в Европе и евроатлантическом пространстве.

"Все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Политическая воля — основополагающая вещь. Но да, политической воли в Альянсе не хватает", — заявил он журналистам.

По мнению главы МИД, пока Украины будет оставаться вне военного блока, несмотря на громкие статусы "близкий друг", "уважаемый союзник", или в какой-либо другой суррогатной форме сотрудничества, риск повторения российской агрессии против Украины будет оставаться высоким.

"Именно поэтому стратегически разумно исключить такой риск из международной повестки дня. Какова бы ни была цена сохранения мира, цена восстановления мира всегда выше", — отметил он.

Чтобы подтвердить свои слова о сильной политической воле, Кулеба привел пример Финляндии, которая недавно стала одной из стран-членов Альянса.

"Всем кто говорит, что вступление Украины в НАТО невозможно, я бы советовал посмотреть на кейс Финляндии. Финляндия — член НАТО. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда появилась политическая воля, Финляндия в НАТО. И мы гордимся ими", — добавил министр.

Напомним, 4 апреля 2023 года, Финляндия официально стала членом НАТО и теперь флаг государства поднят у штаб-квартиры Альянса.

В тот же день, когда было объявлено об официальном вступлении Финляндии в НАТО, спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение Альянса – посягательством на безопасность РФ, а также попыткой обострить ситуацию. "Мы будем принимать контрмеры", – заявил он.