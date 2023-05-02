"Ми підтримуємо": у Держдепі США висловилися про вступ України до НАТО (відео)

За словами представника Держдепу Веданта Пателя, Сполучені Штати робитимуть все, щоб Україна мала засоби захисту від агресії РФ. Однак, рішення про НАТО повинні приймати всі члени Альянсу.

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Сполучені Штати підтримують "політику відкритих дверей" НАТО. Проте за вступ України до Альянсу мають проголосувати всі країни, які до нього належать. Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Патель під час брифінгу.

"Ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО", — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Патель зазначив, що рішення про вступ України прийматимуть усі члени Альянсу. Однак зараз головний фокус спрямований на те, щоб Україна спромоглася захиститися від російської агресії.

Представник Держдепартаменту США заявив, що Росія не поважає базові засади Статуту ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету, а також дозволяє собі проводити атаки на громадянську інфраструктуру України.

"Отже, саме на цьому ми продовжимо зосереджуватися", — сказав Патель.

Він зазначив, що Сполучені Штати робитимуть все, щоб Україна мала засоби захисту, щоб вона могла ставити свої умови на майбутніх переговорах з РФ. Також Вашингтон продовжить робити кроки, щоб притягнути Росію до відповідальності за ті звірства, які її війська творять на українських землях.

Ведант Патель про Україну в НАТО (див. 45 хвилин)

Нагадаємо, що в Сенаті США обурилися темпами постачання Abrams в Україну. Сенатор-республіканець Том Коттон вважає, що американські танки могли б вирушити на фронт швидше, якби президент Байден захотів, і для цього була політична воля.

Також повідомлялося, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надала Україні 98% від обіцяних танків та бронемашин. За словами генсека Північноатлантичного Альянсу, військовий блок також підготував та оснастив 9 бригад ЗСУ, які братимуть участь у деокупації території.