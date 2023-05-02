"Одна почала вагатись": чотири країни перешкоджають членству України в НАТО, — Кулеба (відео)

Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що ситуація зі вступом до НАТО нагадує йому боротьбу за статус кандидата в ЄС. За його словами, одна з країн, що гальмують членство України в альянсі, "особливо важлива".

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Рішення про членство України у Північноатлантичному альянсі (НАТО) залежить від приблизно чотирьох країн-членів. Про це 2 травня журналістам 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Одна з них особливо велика і важлива в НАТО. Я думаю, що одна з цих чотирьох країн уже почала вагатися щодо членства України. Ми працюємо", — розповів Кулеба.

Голова МЗС поділився, що ситуація з членством у НАТО нагадує йому тогорічні події, коли Україна виборювала статус кандидата у члени Євросоюзу.

"За тиждень до ухвалення цього рішення нам розповідали лідери європейських країн, що цього не буде ніколи. У нас зараз те саме з НАТО. Але цю проблему з часом ми вирішимо", — підкреслив Кулеба.

Коментар Дмитра Кулеби (про членство України в НАТО — з 15:52)

Нагадаємо, 2 травня у ЗМІ з посиланнями на джерела повідомили, що гальмувати вступ України до НАТО можуть Німеччина та США. Журналісти з’ясували, що членів альянсу лякає перспектива стати учасниками війни.

Раніше, 1 травня, заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що країна підтримує "політику відкритих дверей НАТО". Однак він підкреслив, що за членство України мають проголосувати усі країни-члени.

Також Дмитро Кулеба коментував постачання Україні винищувачів F-16. Голова МЗС розповів, що рішення США про надання літаків може залежати від результатів контрнаступу ЗСУ.