Надії можуть зруйнуватися: Німеччина та США гальмують вступ України до НАТО, – ЗМІ

За словами західних дипломатів, нові зобов'язання Альянсу дадуть Росії аргументи для більш агресивної війни. Реальний рух у переговорах про вступ України може бути лише у разі успіхів ЗСУ у протистоянні з ЗС РФ.

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Надії України щодо конкретики перспективи вступу до НАТО можуть зруйнуватися. Про це пише німецька газета Zeit 2 травня із посиланням на джерела агентства друку DPA.

Німеччина та США не хочуть брати зобов'язань, що виходять за межі декларації НАТО 2008 року. У цьому документі тодішні західні лідери погодилися з приєднанням України та Грузії до Альянсу, але про конкретні терміни не йшлося, зазначили співрозмовники.

Президент України Володимир Зеленський отримує підтримку від країн Центральної та Східної Європи, зокрема від Литви. Наразі вкрай малоймовірно, що їм вдасться переконати змінити курс таких партнерів по НАТО, як США, пише газета.

За словами дипломатів, противники конкретної перспективи приєднання пояснюють свою позицію тим, що ця мета наразі нереалістична і може відволікти від набагато важливішої підтримки України.

"Існує ризик того, що нові зобов'язання НАТО можуть дати Росії аргументи ще для більш агресивної війни", — зазначили джерела.

Союзники згодні, що Києву треба запропонувати можливість провести переговори щодо більш тісної співпраці у раді "Україна-НАТО". Один із високопоставлених дипломатів сказав, що це може зміцнити почуття партнерства між НАТО та Україною та змінити ситуацію на краще.

НАТО боїться стати учасником великої війни

Співрозмовники в НАТО кажуть, що реальний рух у переговорах щодо перспектив вступу України може відбутися лише в тому випадку, якщо ЗСУ досягнуть успіхів у повномасштабній війні з Росією.

"Тоді державам НАТО не довелося б боятися стати прямими учасниками війни, ухваливши Україну", — зазначили чиновники.

В адміністрації президента США Джо Байдена відмовилися коментувати суть внутрішніх переговорів перед самітом НАТО в Литві, який заплановано на 11-12 липня цього року.

"Постачання зброї та іншої допомоги Україні зараз важливіші, ніж плани щодо вступу до НАТО. Ми концентруємося на тому, щоб якнайшвидше відправити більше практичної підтримки українцям", — сказав високопосадовець.

Байден також вивчає, що ще можна зробити в довгостроковій перспективі для зміцнення здатності України протистояти агресії Росії.

"США не ставлять під сумнів декларацію НАТО від 2008 року. Питання не в тому, чи приєднається Україна до Альянсу, питання лише у термінах", — зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, що заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Патель 2 травня сказав про підтримку "політики відкритих дверей" НАТО. Але за вступ України мають проголосувати усі країни.

Зеленський 24 квітня заявив про необхідність Альянсу ухвалити амбітні рішення щодо України. Він мав на увазі і вступ до НАТО.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Україна потрібна в ЄС і НАТО для загального світу в Європі.