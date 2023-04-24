"Амбіційні рішення": Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі (відео)

За словами глави держави, надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах між Альянсом та Києвом.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що настав час Північноатлантичному Альянсу ухвалити амбітні рішення щодо України. Про це він сказав у понеділок, 24 квітня, у Житомирі під час спільного брифінгу з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас.

Володимир Зеленський: "Я вдячний Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО"

Зеленський сказав про це у контексті обговорення очікувань України та Естонії від майбутнього саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі, який заплановано на липень поточного року.

"Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, а передусім у відносинах між Україною та НАТО", — заявив президент.

За словами Зеленського, потрібне позитивне рішення Північноатлантичного Альянсу щодо вступу України до НАТО.

"Я вдячний Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО та за фіксацію підписаної нами декларації спільної мети", — додав президент України.

Нагадаємо, 24 квітня віцеспікер парламенту Угорщини та представниця партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро заявила, що через війну вступ України до НАТО можливий лише за згодою РФ. Вона розкритикувала українське керівництво за нібито дискримінацію угорців і порадила надати Закарпаттю автономію.

Також нагадаємо, 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України в НАТО. За його словами, членство України буде обговорено вже в липні поточного року, проте змістовну дискусію можна буде вести лише після перемоги Києва.