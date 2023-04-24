"Якщо Росія схвалить": в парламенті Угорщини оголосили нові вимоги для вступу України в НАТО

За словами віцеспікерки парламенту Дори Дуро, через війну приєднання України до альянсу можливе тільки зі згоди РФ. Вона розкритикувала українське керівництво за нібито дискримінацію угорців та порадила надати Закарпаттю автономію.

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Вступ України в НАТО під час війни неможливий, якщо на це не дасть згоду Росія. Про це сказала журналістам російського ЗМІ "Известия" віцеспікерка парламенту Угорщини та представниця партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро.

"Доки кордони України оскаржуються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", — заявила вона.

Вступ України в НАТО: позиція Росії

У Кремлі вже неодноразово коментували питання вступу України в НАТО.

На пропозицію голови МЗС України Дмитра Кулеби "перетворити Чорне море на море НАТО" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів, що такого ніколи не буде. Він заявив, що акваторія — спільна для всіх прибережних держав. Чорне море, на його думку, має стати "морем співпраці".

Після візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга в Київ Пєсков назвав приєднання України до альянсу "істотною небезпекою" для країни-агресорки. Недопущення цього, за його словами, залишається однією з цілей війни, розв'язаної Росією.

Україна обмежує в правах меншини: пропозиції Угорщини

Віцеспікерка угорського парламенту нагадала про нібито дискримінацію меншин в Україні. На її думку, угорців обмежують у використанні їхньої мови.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, росіянам та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні наявні права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс та гарантувати адекватні права корінному угорському населенню Закарпаття", — сказала Дуро.

Вона зазначила, що "кроком у правильному напрямку" може стати виправлення ситуації, а також надання автономії Закарпаттю й іншим регіонам.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може досягти успіху в контрнаступі. Він підкреслив, що техніка, надана партнерами, допомогла бійцям ЗСУ у стримуванні ворога.

Вчора, 23 квітня, у МЗС РФ відповіли погрозами на відмову США у візах працівникам росЗМІ. Журналісти мали в складі делегації Сергія Лаврова поїхати на засідання Ради безпеки ООН.