Може досягти успіху: Генсек НАТО розповів, що потрібно Україні для перемоги

За словами Єнса Столтенберга, українські військові можуть розгромити ЗС РФ на полі бою. А країни, які входять до НАТО, готові допомогти технічно та фінансово.

Related video

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив українським військовим оптимістичні перспективи. Про це він розповів у кулуарах після участі у засідання у форматі "Рамштайн".

За словами політика, Україна може досягти успіху в контрнаступі, коли знайде відповідний момент.

"Я твердо переконаний у тому, що коли Україна оцінить момент, який підходить для контрнаступу зі звільненням більшої кількості території, то воно може пройти переможно", — сказав він.

Генсек вважає, що постачання ЗСУ зарубіжної техніки допомогло українським бійцям стримувати наступ ЗС РФ, а також займати найзручніші позиції у зоні бойових дій.

"Ми поставили більше артилерійського озброєння, більше ППО, БМП", — підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, чим завершився для України "Рамштайн-11". Країни-союзниці поки що не готові надати ЗСУ потрібні винищувачі, про необхідність яких уже не перший місяць каже військово-політичне керівництво. Однак на черговому засіданні у форматі "Рамштайн" вдалося домовитися про додаткові фінанси для підтримки українських військових, а також про постачання нової військової техніки та палива для неї.

Крім того, 20 квітня Естонія також анонсувала додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшли: 155-мм артилерійські боєприпаси, прилади нічного бачення, боєприпаси до стрілецької зброї та інше обладнання.