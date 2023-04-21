Может достичь успеха: Генсек НАТО рассказал, что нужно Украине для победы

По словам Йенса Столтенберга, украинские военные вполне могут разгромить ВС РФ на поле боя. А страны, которые входят в НАТО, готовы помочь технически и финансово.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил украинским военным оптимистические перспективы. Об этом он рассказал в кулуарах после участия в заседания в формате "Рамштайн".

По словам политика, Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент.

"Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО знают, что Украина способна добиваться успехов на поле боя.

Генсек считает, что поставки ВСУ зарубежной техники помогли украинским бойцам сдерживать наступление ВС РФ, а также занимать более удобные позиции в зоне боевых действий.

"Мы поставили больше артиллерийского вооружения, больше средств ПВО, БМП", — подытожил Столтенберг.

Напомним, 21 апреля стало известно, чем завершился для Украины "Рамштайн-11". Страны-союзницы пока не готовы предоставить ВСУ нужные истребители, о необходимости которых уже не первый месяц говорит военно-политическое руководство. Однако на очередном заседании в формате "Рамштайн" удалось договориться о дополнительных финансах для поддержки украинских военных, а также о поставках новой военный техники и топлива для нее.

Кроме того 20 апреля Эстония также анонсировала дополнительный пакет военной помощи, в который вошли: 155-мм артиллерийские боеприпасы, приборы ночного видения, боеприпасы к стрелковому оружию и другое оборудование.