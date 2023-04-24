"Если Россия одобрит": в парламенте Венгрии объявили новые требования для вступления Украины в НАТО

По словам вице-спикера парламента Доры Дуро, из-за войны присоединение Украины к альянсу возможно только с согласия РФ. Она подвергла критике украинское руководство за якобы дискриминацию венгров и посоветовала предоставить Закарпатью автономию.

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Вступление Украины в НАТО во время войны невозможно, если на это не согласится Россия. Об этом сказала журналистам российского СМИ "Известия" вице-спикер парламента Венгрии и представительница партии "Наша Родина" Дора Дуро.

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к альянсу. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", — заявила она.

Вступление Украины в НАТО: позиция России

В Кремле уже не раз комментировали вопрос вступления Украины в НАТО.

На предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "превратить Черное море в море НАТО" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что такого никогда не будет. Он заявил, что акватория – общая для всех прибрежных государств. Черное море, по его мнению, должно стать "морем сотрудничества".

После визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев Песков назвал присоединение Украины к альянсу "существенной опасностью" для страны-агрессорки. Недопущение этого, по его словам, остается одной из целей войны, развязанной Россией.

Украина ограничивает права меньшинств: предложения Венгрии

Вице-спикер венгерского парламента напомнила о якобы дискриминации меньшинств в Украине. По ее мнению, венгров ограничивают в использовании их языка.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, россиянам и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их имеющиеся права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше нуждается в компромиссе и гарантирует адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", — сказала Дуро.

Она отметила, что "шагом в правильном направлении" может стать исправление ситуации, а также предоставление автономии Закарпатью и другим регионам.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может добиться успеха в контрнаступлении. Он подчеркнул, что техника, предоставленная партнерами, помогла бойцам ВСУ в сдерживании врага.

Вчера, 23 апреля, в МИД РФ ответили угрозами на отказ США в визах работникам росСМИ. Журналисты должны были в составе делегации Сергея Лаврова поехать на заседание Совбеза ООН.