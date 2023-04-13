Акватория – общая для всех прибрежных стран, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он поддержал превращение Черного моря в зону безопасности и сотрудничества.

Related video

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предыдущие слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об исправлении "ошибок прошлого" на предстоящем саммите НАТО. Чиновник страны-агрессорки считает акваторию общей для всех прибрежных государств. Об этом известно из материала "Интерфакс".

"Само по себе заявление основывается на двух противоречиях. НАТО и демилитаризация — взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО", — заявил журналистам Песков.

По мнению представителя Кремля, Черное море должно быть морем неделимой безопасности.

"Это общее море для всех прибрежных государств. Оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности", — подчеркнул чиновник страны-агрессорки.

Напомним, 13 апреля Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сравнил Россию с маньяком и предложил иностранцам на предстоящем саммите НАТО исправить "ошибки прошлого". По словам чиновника, "пора превратить Черное море в море НАТО".

Также 13 апреля Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие президента РФ Владимира Путина в соцсетях. По его мнению, лидеру страны-агрессорки не нужны страницы в Telegram, ведь к его шепоту и так прислушиваются в коридорах.

Сегодня, 13 апреля, опубликовали интервью с председателем Совета обороны Кривого Рога Александром Вилкулом. В нем чиновник назвал вступление в блок НАТО единственной возможностью для Украины на будущее.