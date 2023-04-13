"Нам нужно в НАТО": Вилкул жалеет, что поддерживал нейтралитет Украины (видео)

По словам главы Совета обороны Кривого Рога, хороших россиян не существует, а Украину может устроить даже распад России на 5-6 менее агрессивных государств.

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Александр Вилкул, глава Совета обороны Кривого Рога, заявил, что жалеет о том, что до полномасштабного вторжения России выступал за отдельный статус для русского языка и внеблоковость Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг, 13 апреля.

"Я искренне верил, что это возможно. То есть модель Финляндии, Швейцарии, Австрии. И, кстати, в определенные времена в это верила большая часть страны. Я всегда понимал, что Россия — это очень опасный сосед, потому что суть России — империя, а империя всегда живет через расширение, поглощение и экспансию. Я считал, что для Украины лучший баланс — это внеблоковость. Ошибались", — рассказал Вилкул.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога убежден, что сейчас позиция граждан, которая была до войны, не имеет значения, так как в условиях российской агрессии единственный путь для Украины — вступление в блок НАТО.

"Россия напала на Украину, поэтому единственная возможность для нас на будущее, чтобы наши дети и внуки не воевали, это вхождение систему коллективной безопасности. Это НАТО. А лучше разделение России на 5-6 более маленьких государств и менее агрессивных. Я признаю, что ошибался. Нейтральный статус оказался неэффективным, это безусловна моя ошибка", — заявил Вилкул.

Чиновник также отметил, что после войны у Украины будет окно возможностей сроком до двух лет, при котором власть и народ страны должны приложить максимум усилий для вступления в Евросоюз.

"Я считаю, что у Украины на самом деле есть шанс войти в ЕС. И вызовы — все это сделать очень быстро. То есть у Украины будет до двух лет, реально. За два года мы должны войти в ЕС, провести реформы. Могу сказать, что Владимир Зеленский блестяще работает на международной арене и считаю, что ему удастся, если вся страна выполнит "домашнее задание" — "затолкнуть" страну в европейское общество", — сказал Вилкул.

Также по мнению чиновника понятие "хорошие россияне" оправдывает преступления России в Украине.

"Не все плохие, есть там и хорошие россияне" — я считаю, что это технология, которая оправдывает. Хорошие россияне привели к власти и поддерживают Путина? Так не бывает. Считаю, что таких не существует", — добавил Вилкул.

Напомним, 26 марта президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание особого блока под руководством США, в который должна войти Украина. По его словам, в ближайшее время будут приняты решения о срочном вступлении Украины в ЕС.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что в ЕС оценили прогресс Украины в выполнении рекомендаций по борьбе с коррупцией. Мониторинговый орган установил, что, несмотря на войну, государство выполнило 15 пунктов из 31.