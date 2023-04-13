"Нам потрібно в НАТО": Вілкул шкодує, що підтримував нейтралітет України (відео)

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, добрих росіян не існує, а Україну може влаштувати навіть розпад Росії на 5-6 менш агресивних держав.

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Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, заявив, що шкодує про те, що до повномасштабного вторгнення Росії виступав за окремий статус для російської мови та позаблоковість України. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в четвер, 13 квітня.

"Я щиро вірив, що це можливо. Тобто модель Фінляндії, Швейцарії, Австрії. І, до речі, у певні часи у це вірила більша частина країни. Я завжди розумів, що Росія – це дуже небезпечний сусід, бо суть Росії – імперія, а імперія завжди живе через розширення, поглинання та експансію. Я вважав, що для України найкращий баланс — це позаблоковість. Помилялися", — розповів Вілкул.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу переконаний, що зараз позиція громадян, яка була до війни, не має значення, оскільки в умовах російської агресії єдиним шляхом для України є вступ до блоку НАТО.

"Росія напала на Україну, тому єдина можливість для нас на майбутнє, щоб наші діти та онуки не воювали, це входження до системи колективної безпеки. Це НАТО. А краще поділ Росії на 5-6 менших держав і менш агресивних. Я визнаю, що помилявся. Нейтральний статус виявився неефективним, це безумовна моя помилка", — заявив Вілкул.

Чиновник також зазначив, що після війни Україна матиме вікно можливостей строком до двох років, за якого влада і народ країни мають докласти максимум зусиль для вступу до Євросоюзу.

"Я вважаю, що Україна насправді має шанс увійти до ЄС. І виклики — все це зробити дуже швидко. Тобто Україна матиме до двох років, реально. За два роки ми повинні увійти до ЄС, провести реформи. Можу сказати, що Володимир Зеленський блискуче працює на міжнародній арені й вважаю, що йому вдасться, якщо вся країна виконає "домашнє завдання" — "заштовхнути" країну до європейського суспільства", — сказав Вілкул.

Також, на думку чиновника, поняття "хороші росіяни" виправдовує злочини Росії в Україні.

"Не всі погані, є там і добрі росіяни" — я вважаю, що це технологія, яка виправдовує. Хороші росіяни привели до влади та підтримують Путіна? Так не буває. Вважаю, що таких не існує", — додав Вілкул.

Нагадаємо, 26 березня президент Сербії Олександр Вучич анонсував створення особливого блоку під проводом США, до якого має увійти Україна. За його словами, найближчим часом буде ухвалено рішення про терміновий вступ України до ЄС.

Раніше, 24 березня, повідомлялося, що в ЄС оцінили прогрес України у виконанні рекомендацій щодо боротьби з корупцією. Моніторинговий орган встановив, що, попри війну, держава виконала 15 пунктів із 31.