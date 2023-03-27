Терміновий вступ України до ЄС: президент Сербії анонсував політичні зміни у червні

Лідер держави Александр Вучич очікує глобальних змін політичної карти вже влітку 2023 року. За його словами, Україна може увійти до Євросоюзу за прискореною процедурою.

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Президент Сербії Александр Вучич розповів журналістам, що очікує великих політичних змін, і певні рішення будуть ухвалені вже в червні. Лідер анонсував створення особливого блоку під керівництвом США, куди має увійти Україна. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 26 березня медіа Pink.

За словами Вучича, найближчим часом будуть ухвалерні рішення про терміновий вступ України до ЄС. Також, як заявив сербський лідер, буде створений особливий блок держав під керівництвом США. Туди мають увійти Україна, Польща та країни Балтії.

"Тоді в них будуть країни, більші за Францію, що наближаються до Німеччини. Стає зрозуміло, що вони стануть найпотужнішими в Європі та під прямим керівництвом США", — пояснив президент Сербії.

Вучич заявив, що політична карта в Європі зазнає змін.

Також лідер Сербії розкритикував рішення МКС визнати Володимира Путіна злочинцем і видати ордер на його арешт. За словами Вучича, це призведе тільки до ескалації конфлікту і є політично поганим рішенням для усіх.

"Ви взяли на себе зобов’язання, і як ви збираєтеся його виконувати?" — поставив риторичне запитання президент.

Нагадаємо, 24 березня в ЄС оцінили прогрес України у виконанні рекомендацій щодо боротьби з корупцією. Моніторинговий орган встановив, що попри війну держава виконала 15 пунктів із 31.

Також сьогодні, 27 березня, білоруський пропагандист пригрозив європейським країнам застосуванням ядерної зброї. За його словами, у разі нападу на Білорусь "буде плавитися Варшава".