Срочное вступление Украины в ЕС: президент Сербии анонсировал политические изменения в июне

Лидер государства Александр Вучич ожидает глобальных изменений политической карты уже летом 2023 года. По его словам, Украина может войти в Евросоюз по ускоренной процедуре.

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что ожидает больших политических изменений и некоторые решения будут приняты уже в июне. Лидер анонсировал создание особого блока под руководством США, в который должна войти Украина. Об этом известно из интервью, опубликованного 26 марта медиа Pink.

По словам Вучича, в ближайшее время будут приняты решения о срочном вступлении Украины в ЕС. Также, как заявил сербский лидер, будет создан особый блок государств под руководством США. В него должны войти Украина, Польша и страны Балтии.

"Тогда у них будут страны больше Франции, приближающиеся к Германии. Становится понятно, что они станут самыми мощными в Европе и под прямым руководством США", — объяснил президент Сербии.

Вучич заявил, что политическая карта в Европе изменится.

Также лидер Сербии подверг критике решение МКС признать Владимира Путина преступником и выдать ордер на его арест. По словам Вучича, это приведет только к эскалации конфликта и является политически плохим решением для всех.

"Вы взяли на себя обязательство, и как вы собираетесь его выполнять?" — Задал риторический вопрос президент.

Напомним, 24 марта в ЕС оценили прогресс Украины в выполнении рекомендаций по борьбе с коррупцией. Мониторинговый орган установил, что, несмотря на войну, государство выполнило 15 пунктов из 31.

Также сегодня, 27 марта, белорусский пропагандист пригрозил европейским странам применением ядерного оружия. По его словам, в случае нападения на Беларусь "будет плавиться Варшава".