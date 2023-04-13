"Вслушиваются даже в коридорах": в Кремле объяснили, почему у Путина нет соцсетей

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любое движение российского лидера ловит весь мир. Одним из критериев успешной работы в госсекторе он назвал честность.

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Президенту России Владимиру Путину не нужны страницы в соцсетях, ведь его слышат, даже когда он шепчет. Об этом заявил сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь Дмитрий Песков на встрече со слушателями проекта "Мастерская новых медиа". Его слова передали организаторы в соцсетях.

"В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram", — сказал Песков, объясняя отсутствие лидера страны-агрессорки в соцсетях.

Пресссекретарь президента России среди критериев успешной работы PR-службы в государственном секторе назвал отсутствие лжи. Ключевым качеством пиарщика он считает умение "держать удар".

"Мы в своей работе сталкиваемся с неизбежными непопулярными решениями, когда невозможно объяснить и дать со знаком "плюс". Растет роль кризисного информационного менеджмента. И здесь нужно тем, кто занимается информацией, брать удар на себя, выступать абсорбентом, переключать внимание на себя", – объяснил Песков.

Также организаторы опубликовали заявление чиновника о "тотальной информационной войне". По его словам, РФ и Запад работают в режиме военного времени, а НАТО распространяет дезинформацию по протоколам.

"У НАТО есть протоколы работы со СМИ — это и запуск дезинформации, и купирование информационных потоков из-за границы", — подчеркнул Песков.

Войну в Украине пресс-секретарь назвал "вопросом жизни и смерти" для России.

"И у нас есть только один вариант — чтобы все пошло по-нашему", — подчеркнул Песков.

Напомним, 13 апреля бригадный генерал и представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что россияне планируют старт производства ракет Х-50 для ударов по Украине.

Также 13 апреля стало известно, что в Кремле не считают всех украинцев "бандеровцами" — только часть. Об этом заявил журналистам советник президента РФ Владимир Мединский. По его мнению, Украина — часть "русского мира", которая не захотела быть колонией.