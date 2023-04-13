РФ планирует начать производство ракет Х-50 для ударов по Украине, – Генштаб

Как сообщил бригадный генерал Алексей Громов, цель россиян состоит в наращивании ударов осенью.

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Российские оккупанты планируют начать производить ракеты типа Х-50 для активизации ракетных ударов по Украине. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.

В РФ планируется серийное производство стратегических ракет воздушного базирования типа Х-50. Цель военного руководства – активизация ракетных ударов по украинской территории. На такой шаг они пошли из-за того, что с февраля 2022 потратили по меньшей мере 50% запаса ракет дальнего радиуса действия. В Генштабе называют данные, что ВС РФ запустили по меньшей мере 8 тысяч ракет, в основном класса "земля-земля".

Вместе с тем, в РФ не смогут восстановить запасы ракет в среднесрочной перспективе при нынешних объемах производства. Громов заявляет, что потенциально это может означать, что РФ не сможет защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границах со странами НАТО.

Напомним, 7 апреля Гуменюк заявила, что ВС РФ нашли альтернативу ракетным ударам по Украине — крылатые бомбы.

23 марта в ВСУ заявили, что РФ готовит массированный ракетный удар по Украине.