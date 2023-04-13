РФ планує почати виробництво ракет Х-50 для ударів по Україні, – Генштаб

Як повідомив бригадний генерал Олексій Громов, мета росіян полягає в нарощуванні ударів восени.

Related video

Російські окупанти планують почати виробляти ракети типу Х-50 для активізації ракетних ударів по Україні. Про це повідомив заступ начальника Головного оперативного управлення Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

У РФ планують серійне виробництво стратегічних ракет повітряного базування типу Х-50. Мета військового керівництва — активізація ракетних ударів по українській території. На такий крок вони пішли через те, що з лютого 2022 року витратили щонайменше 50% запасу ракет далекого радіусу дії. В Генштабі називають дані, до окупантами було запущено щонайменше 8 тисяч ракет, в основному класу "земля-земля".

Разом з тим у РФ не зможуть відновити запаси ракет у середньостроковій перспективі при нинішніх обʼємах виробництва. Громов заявляє, що потенційно це може означати, що РФ не зможе захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордонах із країнами НАТО.

Нагадаємо, 7 квітня Гуменюк заявила, що ЗС РФ знайшли альтернативу ракетним ударам по Україні — крилаті бомби.

23 березня в ЗСУ заявили, що РФ готує масований ракетний удар по Україні.