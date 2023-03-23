Імітують пуски: Росія готує масований ракетний удар по Україні, — ЗСУ

ЗС РФ піднімали в повітря винищувачі Ту-22М3 та Ту-95МС, а також бомбардувальники Ту-95МС. Українська військова розвідка говорить про 15% довоєнного обсягу ракет у Москви.

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Ворожа армія готується завдати масованого ракетного удару по Україні, минулого тижня були навчальні імітації пусків. Про це сказав "Апострофу" 23 березня військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ Андрій Крамаров.

Навчальні імітації пусків ЗС РФ провели з бомбардувальників МіГ-31К ракетами "Кинджал", із винищувачів Ту-22М3 ракетами Х-22 та зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, носіїв Х-101 і Х-555.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС — це носії ракет Х-101 і Х-555 Фото: fishki.net

"Говорити, коли ми можемо очікувати на обстріл, наразі неможливо... Поки що ми не можемо робити таких висновків, тому що ми бачимо лише застосування з коротiою періодичністю дронів-камікадзе Shahed", — наголосив військовий.

Крилаті ракети поки що не застосовувалися. Крамаров пов'язує це з проблемами d постачанні ракет "Калібр" у військовий порт "Севастополь". А під час вибухів у Джанкої, за даними Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), було знищено системи "Калібр НК", які везли залізницею.

Армія РФ має 15% довоєнного обсягу ракет — дані ГУР МО

ЗС РФ можуть завдавати масованих ракетних атак по Україні максимум 2 рази на місяць через нестачу високоточних ракет, розповів 23 березня "РБК-Україна" заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький.

Наприкінці 2022 року російський ВПК щомісяця міг виробляти 20-30 крилатих ракет "Калібр" і Х-101, із "Іскандерами" становище сумніше, зазначив він.

За даними ГУР МО, Москва хоче подвоїти обсяги виробництва всіх зазначених снарядів, але заважають санкції. У цих ракетах багато іноземних деталей для комплектування.

"Якщо санкції залишаться, якщо за ними буде суворий контроль, ці плани ворог не зможе втілити", — наголосив Скібіцький.

У ГУР підрахували, що в Росії залишилося 15% довоєнного обсягу ракет "Іскандер"

Ракетні удари згодом зменшуються — якщо в жовтні 2022 року загарбники обстрілювали Україну 1 раз на тиждень, то далі було раз на 10-14 днів, додав він.

У ГУР підрахували, що в Росії залишилося 15% довоєнного обсягу ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-555, "Кинджал" і Х-22.

"Якщо розглядати окремо за видами, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 і Х-555 становлять навіть менше ніж 10%", — пояснив Скібіцький.

ЗС РФ використовують різні типи ракет — від високоточних Х-22 і "Кинджалів" до зенітних С-300 для прориву української системи ППО.

"Ворог почав активніше використовувати БПЛА, різні повітряні кулі для відволікання та розвідки нашої ППО", — підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, що 22 березня росіяни атакували житлові будинки в Запоріжжі та острів Хортиця. Повітряні сили ЗСУ говорили про попереднє застосування РСЗВ "Торандо-С".

А 16 березня в ЗСУ попереджали, що цілями окупантів можуть бути урядові будівлі й інфраструктурні об'єкти в Україні.