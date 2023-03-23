Имитируют пуски: Россия готовит массированный ракетный удар по Украине, – ВСУ

ВС РФ поднимали в воздух истребители Ту-22М3 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-95МС. Украинская военная разведка говорит о 15% довоенного объема ракет у Москвы.

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Вражеская армия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине, на прошлой неделе были учебные имитации пусков. Об этом сказал "Апострофу" 23 марта военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ Андрей Крамаров.

Обучающие имитации пусков ВС РФ провели с бомбардировщиков МиГ-31К ракетами "Кинжал", с истребителей Ту-22М3 ракетами Х-22 и со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, носителей Х-101 и Х-555.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС - это носители ракет Х-101 и Х-555 Фото: fishki.net

"Говорить, когда мы можем ожидать обстрел, на данный момент невозможно… Пока мы не можем делать таких выводов, потому что мы видим только применение с более короткой периодичностью дронов-камикадзе Shahed", — подчеркнул военный.

Крылатые ракеты пока не применялись. Крамаров связывает это с проблемами в поставках ракет "Калибр" в военный порт "Севастополь". А во время взрывов в Джанкое, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), были уничтожены системы "Калибр НК", которые везли по железной дороге.

Армия РФ имеет 15% довоенного объема ракет — данные ГУР МО

ВС РФ могут наносить массированные ракетные атаки по Украине максимум 2 раза в месяц из-за нехватки высокоточных ракет, рассказал 23 марта "РБК-Украина" замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий.

В конце 2022 года российский ВПК каждый месяц мог производить 20-30 крылатых ракет "Калибр" и Х-101, с "Искандерами" положение печальнее, отметил он.

По сведениям ГУР МО, Москва хочет удвоить объем производства всех указанных снарядов, но мешают санкции. В этих ракетах много иностранных комплектующих.

"Если санкции останутся, если за ними будет строгий контроль, эти планы враг не сможет воплотить", — подчеркнул Скибицкий.

В ГУР подсчитали, что в России осталось 15% довоенного объема ракет "Искандер"

Ракетные удары со временем уменьшаются — если в октябре 2022 года захватчики обстреливали Украину 1 раз в неделю, то далее было раз в 10-14 дней, добавил он.

В ГУР подсчитали, что в России осталось 15% довоенного объема ракет "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-555, "Кинжал" и Х-22.

"Если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%", — объяснил Скибицкий.

ВС РФ используют разные типы ракет — от высокоточных Х-22 и "Кинжалов" до зенитных С-300 для прорыва украинской системы ПВО.

"Враг начал активнее использовать БПЛА, разные воздушные шары для отвлечения и разведки нашей ПВО", — подытожил Скибицкий.

Напомним, что 22 марта россияне атаковали жилые дома в Запорожье и остров Хортица. Воздушные силы ВСУ говорили о предварительном применении РСЗО "Торандо-С".

А 16 марта в ВСУ предупреждали, что целями оккупантов могут быть правительственные здания и инфраструктурные объекты в Украине.