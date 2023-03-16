"Не лише Київ": у Повітряних силах назвали ймовірні цілі масованих атак Росії

Ворог, за словами спікера Командування Юрія Ігната, прагнутиме й надалі завдати шкоди цивільній інфраструктурі. Офіцер попереджує, що масовані ракетні удари можуть завдаватися не лише по Києву, а й по інших регіонах.

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Урядові будівлі та інфраструктурні об'єкти можуть бути одними з основних цілей для атак. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 16 березня повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

Він нагадав, що російські війська не зупиняються у своїх спробах зламати волю українського народу до боротьби, але це дає зворотний ефект. Агресор вважає важливими так звані "центри прийняття рішень", тобто урядові будівлі, споруди Збройних сил і Міністерства оборони.

"Урядові будівлі – це не лише столиця", – заявив військовий.

Ігнат зазначив, що інші регіони також можуть бути атакованими. Зокрема, звернув увагу на удари, які завдавалися по Миколаївській та Харківській ОДА. Очікувати від ворога можна чого завгодно, тому потрібно "нищити все, що летить на нас". Громадянам варто дотримуватися рекомендацій щодо безпеки та за необхідності перебувати в укриттях.

Речник наголосив й на намаганнях агресора знищити транспортну інфраструктуру. Гідротехнічні споруди та очисні споруди – потенційні цілі. Усі дії, які здатні завдати горя людям й спровокувати екологічну катастрофу, росіяни вже спробували реалізувати та мають намір й надалі вчиняти злочини.

"Як бачимо, за наслідками 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати й наш енергетичний сектор", – додав Ігнат.

Повітряні сили ЗСУ демонструють високі показники збиття російських ракет. За словами Ігната, з вересня 2022 року українським захисникам вдалося збити до 700 російських ракет.

Раніше Фокус повідомляв, як мобільні групи ППО відбивають атаки іранських безпілотників. Мобільні з'єднання до яких входять водій, кулеметник або оператор ПЗРК та інші члени екіпажу успішно протидіють "Шахедам". У потрібний час така група швидко здатна дістатися місця призначення та знищити ворожу ціль.