ДШК на допомогу: в ЗСУ розповіли, як бійці відбивають атаки іранських БПЛА (фото)

Ворожі безпілотники, як правило, збиваються за допомогою ПЗРК або великокаліберного кулемета, який здатний збивати повітряні цілі на дистанції понад два кілометри.

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Українські захисники ведуть цілодобове бойове чергування із захисту неба від іранських безпілотників. Щоб ефективно знищувати "Шахедів", були організовані мобільні групи ППО, до якої входять водій, кулеметник або оператор ПЗРК та інші члени екіпажу. Про роботу таких мобільних груп із захисту українського неба йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ від 14 березня.

У повідомленні сказано, що мобільні групи повинні постійно перебувати в бойовій готовності, щоб у потрібний момент дістатись потрібної позиції та виконати бойове завдання. На озброєнні такої групи зазвичай перебуває великокаліберний кулемет ДШК, який здатний ефективно вражати повітряні цілі на дистанції понад два кілометри.

"Кулеметник "Джокер" здатний працювати зі своїм ДШК і вдень, і вночі. Кулемет калібру 12.7 мм з ефективною дальністю ураження повітряних цілей до 2,4 км — служить зброєю для знищення Шахедів, якими росіяни щотижня атакують столицю", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що цей екіпаж не тільки має можливості відбивати атаки іранських дронів, а й має досвід "приземлення" ворожих БПЛА.

Зазначається, що окрім можливості застосувати зброю проти дронів мобільна група також здатна безперервно моніторити обстановку в повітряному просторі та надавати відповідну інформацію. Таким чином, вогневі групи не лише виконують бойові завдання, а й підвищують загальну ефективність українських засобів ППО, які виявляють та знищують повітряні цілі супротивника.

Нагадаємо, 6 березня українські бійці збили 13 дронів-камікадзе "Shahed-131/136" із 15 запущених з боку Брянської області. За інформацією Повітряного командування ЗСУ, всі безпілотники, що летіли у бік Київської області, були знищені.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник 13 березня повідомив, що на Харківщині українські військові збили саморобний російський БПЛА, який ніс заряд для ручного протитанкового гранатомета. Генерал пожартував, що так виглядає "імпортозаміщення" в Росії.