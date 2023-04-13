"Не все бандеровцы": советник Путина признался в симпатии к Украине

По словам уроженца Черкасской области Владимира Мединского, Украина является неотъемлемой частью "русского мира", которая не захотела быть российской колонией.

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Война в Украине была неизбежна, но нужно отделять режим и народ. Не все украинцы зомбированы. Об этом заявил в интервью "РБК" Владимир Мединский, советник президента России и уроженец села Смела в Черкасской области.

По словам Мединского, российским школьникам необходимо объяснять, почему война была неизбежна. В то же время, говорить, что все в Украине — "бандеровцы", по его мнению, не стоит.

"Там абсолютно разные есть люди. Надо отделять украинский режим, украинский народ и дальше. Есть часть зазомбированная идеологически, часть нет", — сказал советник президента страны-агрессорки.

Он признался, что не испытывает ненависти к Украине и украинцам, даже наоборот — симпатию. Как объяснил Мединский, у него "много крови намешано", что делает его настоящим русским. Украину чиновник назвал частью русских земель, историю, культуру и героическое прошлое которой любит.

"Украина — это неотделимая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, веками строивших успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией", — заявил Мединский.

Напомним, 12 апреля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сказал, что все россияне должны мобилизоваться. Войну на территории Украины он назвал "войной за само существование России".

Также вчера, 12 апреля журналисты передали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Чиновник назвал обнародованное видео обезглавливания военнопленного "ужасными кадрами" и заявил о необходимости их проверки.