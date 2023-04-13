"Не всі бандерівці": радник Путіна зізнався у симпатії до України

За словами уродженця Черкащини Володимира Мединського, Україна є невіддільною частиною "руського миру", яка не захотіла бути російською колонією.

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Війна в Україні була неминучою, але треба відокремлювати режим та народ. Не усі українці — зомбовані. Це заявив в інтерв’ю "РБК" Володимир Мединський, радник президента Росії та уродженець села Сміла у Черкаській області.

За словами Мединського, російським школярам необхідно пояснювати, чому війна була неминучою. Водночас говорити, що всі в Україні — "бандерівці", на його думку, не варто.

"Там абсолютно різні є люди. Треба відокремлювати український режим, український народ тощо. Є частина зазомбована ідеологічно, частина — ні", — сказав радник президента країни-агресорки.

Він зізнався, що не відчуває ненависті до України та українців, навіть навпаки — симпатію. Як пояснив Мединський, у нього "багато крові намішано", що робить його справжнім росіянином. Україну чиновник назвав частиною російських земель, історію, культуру та героїчне минуле якої любить.

"Україна — це невіддільна частина руського миру… У нас немає конфлікту з Україною. У нас є, на жаль, конфлікт традиційних колоніалістів, які століттями будували успішні колоніальні імперії, із територією, яка не захотіла бути колонією", — заявив Мединський.

Нагадаємо, 12 квітня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сказав, що усі росіяни мають мобілізуватись. Війну на території України він назвав "війною за саме існування Росії".

Також вчора, 12 квітня журналісти передали слова прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Посадовець назвав оприлюднене відео обезголовлення військовополоненого "жахливими кадрами" та заявив про необхідність їх перевірки.