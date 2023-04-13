"Вслухаються навіть у коридорах": у Кремлі пояснили, чому в Путіна немає соцмереж

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що будь-який рух російського лідера ловить весь світ. Одним із критеріїв успішної роботи в держсекторі він назвав чесність.

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Президенту Росії Володимиру Путіну не потрібні сторінки в соцмережах, адже його чують, навіть коли він шепоче. Про це заявив сьогодні, 13 квітня, прессекретар Дмитро Пєсков на зустрічі зі слухачами проєкту "Мастерская новых медиа". Його слова передали організатори в соцмережах.

"На відміну від нас із вами він людина, будь-який рух якої ловить увесь світ. І навіть якщо він стоїть у коридорі, говорить пошепки, у це вслухаються всі. Навіщо йому канал у Telegram", — сказав Пєсков, пояснюючи відсутність лідера країни-агресорки в соцмережах.

Прессекретар президента Росії серед критеріїв успішної роботи PR-служби в державному секторі назвав відсутність брехні. Ключовою якістю піарника він вважає вміння "тримати удар".

"Ми у своїй роботі стикаємося з неминучими непопулярними рішеннями, коли неможливо пояснити й дати зі знаком "плюс". Зростає роль кризового інформаційного менеджменту. І тут потрібно тим, хто опікується інформацією, брати удар на себе, виступати абсорбентом, перемикати увагу на себе", — пояснив Пєсков.

Також організатори опублікували заяву посадовця про "тотальну інформаційну війну". За його словами, РФ і Захід працюють у режимі воєнного часу, а НАТО поширює дезінформацію за протоколами.

"НАТО має протоколи роботи зі ЗМІ — це і запуск дезінформації, і купірування інформаційних потоків з-за кордону", — підкреслив Пєсков.

Війну в Україні прессекретар назвав "питанням життя й смерті" для Росії.

"І в нас є лише один варіант — щоб усе пішло по-нашому", — наголосив Пєсков.

Нагадаємо, 13 квітня бригадний генерал і представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що росіяни планують старт виробництва ракет Х-50 для ударів по Україні.

Також 13 квітня стало відомо, що в Кремлі не вважають усіх українців "бандерівцями" — тільки частину. Про це заявив журналістам радник президента РФ Володимир Мединський. На його думку, Україна — частина "російського світу", яка не захотіла бути колонією.