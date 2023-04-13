"Ніколи не буде морем НАТО": у Кремлі відповіли на заяву Кулеби про Чорне море

Акваторія — спільна для усіх прибережних країн, вважає прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він підтримав перетворення Чорного моря на зону безпеки та співпраці.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на попередні слова голови українського МЗС Дмитра Кулеби про виправлення "помилок минулого" на майбутньому саміті НАТО. Чиновник країни-агресорки вважає акваторію спільною для усіх прибережних держав. Про це відомо з матеріалу "Интерфакс".

"Сама по собі заява ґрунтується на двох суперечностях. НАТО і демілітаризація — несумісні поняття. Чорному морю ніколи не бути морем НАТО", — заявив журналістам Пєсков.

На думку представника Кремля, Чорне море має бути морем неподільної безпеки.

"Це спільне море для всіх прибережних держав. Воно має бути морем співпраці, взаємодії та безпеки", — підкреслив чиновник країни-агресорки.

Нагадаємо, 13 квітня Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, порівняв Росію з маніяком та запропонував іноземцям на майбутньому саміті НАТО виправити "помилки минулого". За словами посадовця, "настав час перетворити Чорне море на море НАТО".

Також 13 квітня Дмитро Пєсков прокоментував відсутність президента РФ Володимира Путіна у соцмережах. На його думку, лідеру країни-агресорки не потрібні сторінки в Telegram, адже до його шепоту і так прислуховуються у коридорах.

Сьогодні, 13 квітня, опублікували інтерв’ю з головою Ради оборони Кривого Рогу Олександром Вілкулом. У ньому посадовець назвав вступ до блоку НАТО єдиною можливістю для України на майбутнє.