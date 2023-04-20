"Не допустить в НАТО": у Путина отреагировали на визит Столтенберга в Украину (видео)

На данный момент Кремль, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока не может оценивать перспективу возможной интеграции Киева в Североатлантический Альянс.

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Недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей "спецоперации" России. Об этом в четверг, 20 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"В противном случае [вступления Украины в НАТО] это будет представлять серьезную существенную опасность для безопасности нашей страны", — заявил Песков.

При этом спикер добавил, что на данный момент в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО в связи с визитом генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга в Киев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Украине

20 апреля стало известно, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые с полномасштабного вторжения РФ прибыл в Украину. Его заметили на Михайловской площади в центре Киева. По данным СМИ, цель визита генсека — продемонстрировать поддержку Украине перед контрнаступлением ВСУ.

Столтенберг почтил погибших воинов и осмотрел разбитую технику российских оккупантов, выставленную в центре столицы.

Напомним, 20 апреля глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что войска европейских стран никогда не появятся на территории Украины, а украинские вооруженные силы не получат истребители Tornado и Eurofighter Typhoon.

Ранее, 19 апреля украинский посол в Британии Вадим Пристайко объяснил, почему НАТО должна "умолять" Украину о вступлении в альянс.