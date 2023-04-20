"Не допустити до НАТО": у Путіна відреагували на візит Столтенберга до України (відео)

Наразі Кремль, за словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, поки що не може оцінювати перспективу можливої інтеграції Києва до Північноатлантичного Альянсу.

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Недопущення вступу України до НАТО, як і раніше, залишається однією з цілей "спецоперації" Росії. Про це у четвер, 20 березня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Інакше [вступ України до НАТО] становитиме серйозну істотну небезпеку для безпеки нашої країни", — заявив Пєсков.

При цьому речник додав, що наразі у Кремлі немає оцінок перспектив вступу України до НАТО у зв'язку з візитом генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга до Києва.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в Україні

20 квітня стало відомо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше з повномасштабного вторгнення РФ прибув до України. Його помітили на Михайлівській площі у центрі Києва. За даними ЗМІ, мета візиту генсека – продемонструвати підтримку Україні перед контрнаступом ЗСУ.

Столтенберг вшанував загиблих воїнів та оглянув розбиту техніку російських окупантів, виставлену у центрі столиці.

Нагадаємо, 20 квітня голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, що війська європейських країн ніколи не з'являться на території України, а українські збройні сили не отримають винищувачі Tornado та Eurofighter Typhoon.

Раніше, 19 квітня, український посол у Британії Вадим Пристайко пояснив, чому НАТО має "благати" Україну про вступ до альянсу.