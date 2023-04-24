"Амбициозные решения": Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе (видео)

По словам главы государства, надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях между Альянсом и Киевом.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что пришло время Североатлантическому Альянсу принять амбициозные решения касательно Украины. Об этом он сказал в понедельник, 24 апреля, в Житомире ходе совместного брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Владимир Зеленский: "Я благодарен Эстонии за поддержку именно такого усиления НАТО"

Зеленский сказал об этом в контексте обсуждения ожиданий Украины и Эстонии от предстоящего саммита НАТО в столице Литвы Вильнюсе, который запланирован на июль текущего года.

"Сейчас именно то время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, а прежде всего, — в отношениях между Украиной и НАТО", — заявил президент.

По словам Зеленского, нужно положительное решение Североатлантического Альянса касательно вступления Украины в НАТО.

"Я благодарен Эстонии за поддержку именно такого усиления НАТО и за фиксацию подписанной нами декларации общей цели", — добавил президент Украины.

Напомним, 24 апреля вице-спикер парламента Венгрии и представительница партии "Наша Родина" Дора Дуро заявила, что из-за войны вступление Украины в НАТО возможно только с согласия РФ. Она подвергла критике украинское руководство за якобы дискриминацию венгров и посоветовала предоставить Закарпатью автономию.

Также напомним, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины в НАТО. По его словам, членство Украины обсудят уже в июле текущего года, однако содержательную дискуссию можно будет вести лишь после победы Киева.