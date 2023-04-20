"Будущее Украины — в НАТО и мы готовимся к этому", — Столтенберг (видео)

По словам генсека Североатлантического Альянса, членство Украины обсудят уже в июле текущего года, однако содержательную дискуссию можно будет вести лишь после победы Киева.

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На июльском саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО готовятся обсудить членство Украины и гарантии безопасности, но главным вопросом является обеспечение победы Украины в войне. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Президент Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности. И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому. Будущее Украины — в евроатлантической семье. Будущее Украины — в НАТО. Все союзники согласны с этим", — сказал Столтенберг.

По его словам, основное внимание стран-членов НАТО "сейчас сосредоточено на том, чтобы Украина победила" в войне против России, а также на том, чтобы она "продолжала оставаться суверенным, независимым демократическим государством в Европе".

"Потому что только так можно вести содержательную дискуссию о будущем членстве Украины в Альянсе", — добавил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО нацелены на оказание поддержки Украине, в частности, в военном плане. Эти вопросы будут обсуждаться на завтрашней встрече в формате Рамштайн и на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

"Законное место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным", — резюмировал Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенбрег приехал в Украину

20 апреля сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые с полномасштабного вторжения РФ прибыл в Украину. Его заметили на Михайловской площади в центре Киева. По данным СМИ, цель визита генсека — продемонстрировать поддержку Украине перед контрнаступлением ВСУ.

Как ранее писал Фокус визит Йенса Столтенберга не был официально анонсирован заранее из соображений безопасности. Это первый визит главы оборонительного Альянса в Киев с начала полномасштабной войны, но при этом он вместе с партнерами в течении года постоянно поддерживал воюющую страну и выделял военную помощь.

Комментируя визит Столтенберга в Киев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей "спецоперации" России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом заявил, что надеется на скорую динамику развития отношений Украины и военно-политического блока. Он верит, что этот визит станет сигналом со стороны Альянса до начала новой главы во взаимоотношениях.