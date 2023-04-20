Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев накануне "Рамштайна": подробности визита (фото)

О визите не было официально объявлено заранее в целях безопасности, как отмечают журналисты. В ходе поездки глава Альянса планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев накануне контактной встречи в формате "Рамштайн", где будет объявлено о новых пакетах помощи. Фокус собрал все, что известно о поездке главы Альянса в Киев.

Визит Йенса Столтенберга не был официально анонсирован заранее из соображений безопасности. Утром четверга, 20 апреля его заметили в центре Киева, о чем сообщило издание The Kyiv Independent.

Глава НАТО почтил память погибших в борьбе с российской агрессией украинских воинов у мемориала на Михайловской площади. После этого он также посетил выставку разбитой российской военной техники, которая осталась в Киевской области и других населенных пунктах Украины при отступлении ВС РФ.

Примечательно, что кортеж генерального секретаря НАТО стал причиной километровых пробок в столице. Люди начали выходить из машины, чтобы поприветствовать высокопоставленного гостя.

Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев: что известно

Деталей визита не так много, однако точно известно, что Йенс Столтенберг в Украине собирается провести личные переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Что именно они будут обсуждать — не раскрывается.

Это первый визит главы оборонительного Альянса в Киев с начала полномасштабной войны, но при этом он вместе с партнерами в течении года постоянно поддерживал воюющую страну и выделял военную помощь.

Примечательно, что визит состоялся накануне одиннадцатой встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая пройдет в пятницу, 21 апреля. В ходе будет объявлено о новых пакетах помощи, рассмотрят текущую обстановку на фронте, а также обсудят проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники США.

Кроме того, поездка состоялась на фоне возможного контрнаступления ВСУ. В такой способ Йенс Столтенберг мог продемонстрировать Украине поддержку Альянса, а также дать знак РФ, что поставки вооружения для Киева продолжатся.

Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом Фото: Reuters Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом Фото: Reuters Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом Фото: Reuters

Напомним, 19 апреля сообщалось, что Украина будет просить боеприпасы для ПВО на новом "Рамштайне". Связано это с дефицитом, который может привести в будущем к последствиям, среди которых бомбардировки мирных городов Украины с российской авиации, которая в течении последних недель активно прибывает на границу.