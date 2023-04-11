В США назвали дату следующей встречи в формате "Рамштайн"

По данным журналистов, глава Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить "кризис, продолжающийся в Украине", а также проблемы в сфере безопасности, с которыми приходится сталкиваться союзникам США.

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Одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится 21 апреля. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на заявление представителя Военно-воздушных сил США в Европе.

"Министр обороны США Ллойд Остин ІІІ планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе "Рамштайн", Германия, 21 апреля 2023 года", – сообщается в источнике.

По словам журналистов, глава американского оборонного ведомства собирается обсудить с высокопоставленными лицами "кризис, продолжающийся в Украине". Также ожидается, что на заседании будут рассмотрены проблемы безопасности, с которыми приходится сталкиваться союзникам США.

Ранее, 5 апреля, во время презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы министр обороны Алексей Резников заявил, что потребности Украины в вооружении не изменились.

Министр рассчитывает, что в результате одиннадцатого "Рамштайна" Украина получит дополнительные системы ПВО, бронетехнику, артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы, дроны и антидроны. Резников также прокомментировал сложности в вопросе предоставления Украине истребителей F-16, отметив, что это "дорогостоящая система, требующая обслуживания".

Напомним, что, подводя итоги десятого "Рамштайна", который состоялся 15 марта, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сформулировал четыре приоритета ВСУ. Речь идет о снарядах тяжелых калибров, ракетах определенной дальности, ремонтных базах и учебных центрах.

В рамках заседания "Рамштайн-10" Ллойд Остин также сообщил, что коалиция стран, которые согласны передать ВСУ танки Leopard расширяется. По словам главы Пентагона, техники должно хватить на более чем 9 бронетанковых бригад.

Еще мы писали о том, что министр обороны Украины Алексей Резников отчитался о результатах заседания в формате "Рамштайн", в частности об усилении ПВО, поставке боеприпасов, тренировках и формировании "бронированного кулака". По словам министра, результы встречи контактной группы на немецкой авиабазе "вселяют оптимизм".