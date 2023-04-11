У США назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

За даними журналістів, глава Пентагону Ллойд Остін має намір обговорити "кризу, що триває в Україні", а також проблеми у сфері безпеки, з якими доводиться стикатися союзникам США.

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Одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться 21 квітня. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на заяву представника Військово-повітряних сил США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року", – повідомляється у джерелі.

За словами журналістів, глава американського оборонного відомства збирається обговорити з високопоставленими особами "кризу, що триває в Україні". Також очікується, що на засіданні будуть розглянуті безпекові проблеми, з якими доводиться стикатися союзникам США.

Раніше, 5 квітня, під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що потреби України в озброєнні не змінилися.

Міністр розраховує, що в результаті одинадцятого "Рамштайну" Україна отримає додаткові системи ППО, бронетехніку, артилерійські снаряди, засоби радіоелектронної боротьби, дрони та антидрони. Резніков також прокоментував складнощі у питанні надання Україні винищувачів F-16, зазначивши, що це "дорога система, яка потребує обслуговування".

Нагадаємо, що, підбиваючи підсумки десятого "Рамштайну", який відбувся 15 березня, радник голови ВП України Михайло Подоляк сформулював чотири пріоритети ЗСУ. Йдеться про снаряди важких калібрів, ракети певної дальності, ремонтні бази та навчальні центри.

У рамках засідання "Рамштайн-10" Ллойд Остін також повідомив, що коаліція країн, які згодні передати ЗСУ танки Leopard, розширюється. За словами глави Пентагону, техніки має вистачити більш ніж на 9 бронетанкових бригад.

Ще ми писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков звітував про результати засідання у форматі "Рамштайн", зокрема про посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування "броньованого кулака". За словами міністра, результати зустрічі контактної групи на німецькій авіабазі "вселяють оптимізм".