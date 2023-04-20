Генсек НАТО Столтенберг приїхав до Києва напередодні "Рамштайну": подробиці візиту (фото)

Про візит не було офіційно оголошено наперед із метою безпеки, як зазначають журналісти. Під час поїздки глава Альянсу планує провести переговори з Володимиром Зеленським.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав із неоголошеним візитом у Київ напередодні контактної зустрічі у форматі "Рамштайн", де буде оголошено про нові пакети допомоги. Фокус зібрав усе, що відомо про подорож глави Альянсу в Київ.

Візит Єнса Столтенберга не був офіційно анонсований заздалегідь із міркувань безпеки. Вранці четверга, 20 квітня, його помітили в центрі Києва, про що повідомило видання The Kyiv Independent.

Глава НАТО вшанував пам'ять загиблих у боротьбі з російською агресією українських воїнів біля меморіалу на Михайлівській площі. Після цього він також відвідав виставку розбитої російської військової техніки, яка залишилася в Київській області й інших населених пунктах України під час відступу ЗС РФ.

Примітно, що кортеж генерального секретаря НАТО спричинив кілометрові затори в столиці. Люди почали виходити з машини, щоби привітати високопоставленого гостя.

Столтенберг приїхав із неоголошеним візитом у Київ: що відомо

Деталей візиту не так багато, проте точно відомо, що Єнс Столтенберг в Україні збирається провести особисті переговори з президентом Володимиром Зеленським. Що саме вони обговорюватимуть — не розкривається.

Це перший візит голови оборонного Альянсу до Києва з початку повномасштабної війни, але при цьому він разом з партнерами протягом року постійно підтримував країну, що воює, і виділяв військову допомогу.

Примітно, що візит відбувся напередодні одинадцятої зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, яка відбудеться у п'ятницю, 21 квітня. Там буде оголошено нові пакети допомоги, розглянуть поточну обстановку на фронті, а також обговорять проблеми безпеки, з якими стикаються союзники США.

Крім того, поїздка відбулася на тлі можливого контрнаступу ЗСУ. У такий спосіб Єнс Столтенберг міг продемонструвати Україні підтримку Альянсу, а також дати знак РФ, що постачання озброєння для Києва триватиме.

Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом Фото: Reuters Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом Фото: Reuters Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом Фото: Reuters

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що Україна проситиме боєприпаси для ППО на новому "Рамштайні". Пов'язано це з дефіцитом, який може призвести в майбутньому до наслідків, серед яких бомбардування мирних міст України з російською авіацією, яка протягом останніх тижнів активно прибуває на кордон.