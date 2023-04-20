"Нам нужно больше": Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом (видео)
Глава государства напомнил, что в столице Литвы, где состоится ближайший саммит Альянса, украинская делегация ожидает встречных шагов и конкретики со стороны НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил первый за время полномасштабной войны в Киев. Его приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Видео опубликовали в Telegram главы государства.
Переговоры Зеленского и Столтенберга – позиция Украины
Украинский лидер подчеркнул, что надеется на скорую динамику развития отношений Украины и военно-политического блока. Он верит, что этот визит станет сигналом со стороны Альянса до начала новой главы во взаимоотношениях.
"Приветствую Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве", — отмечается в сообщении.
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита в Вильнюсе. Он отметил, что Украина будет неуклонно следовать своей цели – стать полноправным членом НАТО. В столице Литвы украинская делегация ожидает встречных шагов и конкретики со стороны Североатлантического союза.
"Шагов вперед. Именно шагов. И очень конкретных. Нам нужно несколько больше", – руководитель государства.
Зеленский выразил благодарность странам, которые помогают Украине вооружением, что позволяет украинской армии сдерживать российскую агрессию. Он отметил, что попытки некоторых западных политиков придумать для Украины альтернативу вступлению в НАТО в Киеве не воспринимают.
"Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантия безопасности для Украины", – добавил президент.
Переговоры Зеленского и Столтенберга – позиция НАТО
Йенс Столтенберг отметил, что сроки окончания войны не знает никто. По его словам, все знают одно – Россию нужно остановить.
"Мы не знаем, когда военный конфликт закончится, но знаем, что "российская агрессия" — токсический паттерн", — сказал генсек НАТО.
По его словам, НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы ВСУ добились полной оперативной совместимости с силами Альянса. Столтенберг отметил, что это "поможет Украине отойти от советских военных доктрин, советского вооружения".
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал 20 апреля с необъявленным визитом в Киев накануне контактной встречи в формате "Рамштайн". На встрече планируется объявить новую помощь Украине. Визит Йенса Столтенберга не был официально анонсирован заранее из соображений безопасности.