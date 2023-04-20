"Нам потрібно дещо більше": Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Столтенбергом (відео)

Очільник держави нагадав, що у столиці Литви, де відбудеться найближчий саміт Альянсу, українська делегація очікує зустрічних кроків і конкретики з боку НАТО.

Related video

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг здійснив перший за час повномасштабної війни до Києва. Його привітав президент України Володимир Зеленський. Відео опубліковано у Telegram керівника держави.

Переговори Зеленського та Столтенберга — позиція України

Український лідер наголосив, що сподівається на швидку динаміку розвитку відносин України та військово-політичного блоку. Він вірить, що цей візит стане сигналом з боку Альянсу до започаткування нової глави у взаєминах.

"Вітаю Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві", – зазначив у повідомленні.

Зеленський розповів про очікування від саміту у Вільнюсі. Він зазначив, що Україна неухильно прямуватиме до своєї мети – стати повноправним членом НАТО. У столиці Литви українська делегація очікує зустрічних кроків і конкретики з боку Альянсу.

" Кроків уперед. Саме кроків. І дуже конкретних. Нам потрібно дещо більше", – керівник держави.

Зеленський висловив вдячність країнам, які допомагають Україні озброєнням, що дає змогу українській армії стримувати російську агресію. Він зауважив, що намагання деяких західних політиків вигадати для України альтернативу вступу до НАТО у Києві не сприймають.

"Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантія безпеки для України", – додав президент.

Переговори Зеленського та Столтенберга — позиція НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що терміни закінчення війни не знає ніхто. З його слів, усі знають одне – Росію потрібно зупинити.

"Ми не знаємо, коли військовий конфлікт закінчиться, але знаємо, що "російська агресія" — токсичний патерн", – сказав генсек НАТО.

З його слів, НАТО допомагатиме Україні в довгостроковій перспективі, щоб ЗСУ досягли повної оперативної сумісності з силами Альянсу. Столтенберг зазначив, що це "допоможе Україні відійти від радянських військових доктрин, радянського озброєння".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав 20 квітня із неоголошеним візитом до Києва напередодні контактної зустрічі у форматі "Рамштайн". На зустрічі планують оголосити нову допомогу Україні. Візит Єнса Столтенберга не був офіційно анонсований заздалегідь із міркувань безпеки.